-ERDEMİRSPOR: 78 - OYAK RENAULT: 80 EREĞLİ (A.A) - 04.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Erdemirspor, sahasında Oyak Renault'a 80-78 yenildi Erdemirspor Salonu'ndaki karşılaşmanın 5. dakikası, konuk takımın 9-6 üstünlüğü ile geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden birinci periyotu Oyak Renault, 10 sayı farkla 22-12 önde tamamladı. İkinci periyotta Gibson'un üçlükleri ve Waller ile 8 sayılık seri yakalayan Oyak Renault, durumu 30-12 lehine taşıdı. 15. dakikada 33-18 öne geçen Oyak Renault, karşılaşmanın ilk yarısı da 42-34 üstün bitirdi. İkinci yarıda, konuk takım Kerem ile sayılar buldu. Karşılıklı basketlerle periyotun 5. dakikasına 49-40 önde giren Oyak Renault, periyotu da 62-57 önde bitirdi. Son periyoda hızlı başlayan ve 12 sayılık seri yakalayan misafir ekip, durumu 74-57 lehine taşıdı. İlerleyen dakikalarda sayılar bulan Erdemirspor, maçın son 3 dakikasında aradaki farkı 7'ye indirdi: 78-71. Rakibine baskı uygulayan ev sahibi ekip, müsabakanın bitimine 1 dakika 28 saniye kala durumu 78-77'ye taşıdı, ancak karşılaşma 80-78 Oyak Renault'un galibiyeti ile sona erdi. Karşılaşma sırasında Erdemirspor taraftarı, takımlarının aleyhine karar verdikleri iddiasıyla hakemlere tepki gösterdi. Salon: Erdemir Hakemler: Recep Ankaralı xx, Yener Yılmaz xx, Ziya Özorhon xx Erdemirspor: Johnson xx 9, Thomas xx 7, Barbour xxx 28, Erkan xx 8, İsmail xx 11, Altan x 2, Melih x 6, Ali x 3, Norris x 4, Nihat x Oyak Renault: Nedim xx 9, Gibson xxx 17, Waller xxx 14, Mays xxx 18, Kerem xxx 18, Serkan x, Cevat xx 4, Tufan x 1. Periyot: 12-22 Devre: 34-42 (Oyak Renault lehine) 3. Periyot: 57-62 5 Faulle Çıkanlar: Mays 34.20, Nedim 39.56 (Oyak Renault)