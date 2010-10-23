-ERDEMİRSPOR: 77 - EFES PİLSEN: 83 EREĞLİ (A.A) - 23.10.2010 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Erdemirspor, Efes Pilsen'e sahasında 83-77 yenildi. Erdemirspor, etkili oynadığı ilk dakikalarda sayılar buldu ve 4. dakikayı 10-8 önde geçti. Efes Pilsen, Rakocevic, Roberts, Thornton'un basketleri ile 8-0'lık seri yakalayarak durumu 16-10 lehine çevirdi. Karşılıklı basketler geçen periyot, konuk takımın 23-22 üstünlüğü ile geçildi. 2. periyotta ilk 2 dakika takımlar sayı üretemedi. Daha sonra üstünlüğü ele geçiren evsahibi ekip, devre sonunda 45-38'lik üstünlükle soyunma odasına girdi. İkince devreye Robert ve Ersin'ın attığı basketlerle başlayan Efes Pilsen'e, Erdemirspor Nihat'ın atışlarıyla karşılık verdi. Ersin, Nachbar ve Wisniewski ile sayılar üreten Efes Pilsen, periyodun 5. dakikasını 49-47 önde geçti. Karşılıklı basketlerle süren periyodu konuk takım 61-56 önde tamamladı. Son periyotta oyuna ağırlığını koyan Efes Pilsen, karşılaşmadan 83-77 galibiyetle ayrıldı. Salon: Erdemir Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Halil Baldemir xxx, Osman sinan İşgüder xxx Erdemirspor: Thomas xx 12, Barbour xxx 24, Erkan xxx 14, Hakan xx 6, Nihat xx 9, Johnson x 4, Arin x 3, Melih xx 2, Ali Berent x 3, Okay x, Eren x, Melih x Efes Pilsen: Rakocevic xxx 20, Robert xxx 16, Kerem xxx 10, Thornton xxx 10, Ersin xx 10, Wisniewski xx 5, Nachbar xx 12, Cenk x, Ender x, Sinan x 1. Periyot: 22-23 Devre: 45-38 (Erdemirspor lehine) 3. Periyot: 56-61 5 Faulle Çıkan: 36.49 Cenk (Efes Pilsen)