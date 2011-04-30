-ERDEMİRSPOR: 73 - PINAR KARŞIYAKA: 83 EREĞLİ (A.A) - 30.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Erdemirspor, evinde Pınar Karşıyaka'ya 83-73 yenildi. Karşılaşmanın ilk hava atışını kazanan Pınar Karşıyaka, Marshall ile ilk basketi bulan taraf olurken, karşılıklı basketlerle skor 7-7'ye geldi. Bu eşitliğin ardından rakip takım geliştirdiği hücumlarla durumu 11-9 yaptı. Periyodun son dakikalarında durumu 20-14 yapan konuk ekip karşısında Erdemirspor'dan Barbour, Thomas ve Hakan ise aradaki sayı farkını kapatmaya çalıştı. İlk çeyrek Pınar Karşıyaka'nın 23-21'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyreğe her iki ekip de karşılıklı basketler bularak başladı ve konuk ekip ilk 2,5 dakikayı 30-28 önde geçti. Müsabakanın bundan sonraki bölümünde de Pınar Karşıyaka, geliştirdiği atakları değerlendirerek aradaki farkı artırdı: 38-33. Devreyi 7 sayı farkla 47-40 önde kapatan Pınar Karşıyaka, üçüncü periyoda etkili başlayan taraf oldu. Periyodun ilk 5 dakikasında konuk ekip, farkı 55-42'ye taşıdı. Bu dakikadan sonra Erdemirspor, savunmasını sertleştirerek aradaki sayı farkını 7'ye düşürdü. Periyotun bitimine 1,5 dakika kala skor 56-49 Pınar Karşıyaka lehine oldu. Sayı farkını koruyan konuk ekip, durumu 65-55 yaptı. Karşılaşmanın son çeyreğinde ise mücadele başa baş geçti. Maçın bitmesine 5 dakika kala Pınar Karşıyaka sayı farkını koruyarak skoru 73-63'e taşıdı. Periyodun son bölümü boyunca üstünlüğü sağlayan Pınar Karşıyaka, müsabakayı da 83-73 galip bitirdi. Salon: Erdemir Hakemler: İsmail Aydın xxx, Fatih Arslanoğlu xxx, Önder Yılmaz xxx Erdemirspor: Altan xx 11, Thomas x 6, Erkan xxx 18, Hakan xx 9, Emre x 3, Oktay x 2, Melih Yıldız x 3, Ali x, Eren xx 6, Barbour xxx 13, Melih Sevda x 2 Pınar Karşıyaka: Birkan xxx 15, Holston xxx 13, Smith xxx 7, Furkan xxx 12, Marshall xxx 14, Alper xxx 11, Serkan x 1, Stanojevic xxx 10 1. Periyot: 21-23 Devre: 47-40 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. Periyot: 55-65