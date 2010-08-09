-ERDEMİR ÇALIŞANLARINA MÜJDE EREĞLİ (A.A) - 09.08.2010 - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) Genel Müdürü Oğuz Özgen, 1 Mayıs 2009'dan itibaren 16 aylık süreyle çalışanların ücretlerinin yüzde 35 oranında azaltılma uygulamasının ağustos ayı sonunda sona ereceğini, 1 Eylülden itibaren hakların kesintisiz ödeneceğini bildirdi. Özgen, çalışanlara yönelik yayımladığı tamimde, 2008'in 3. çeyreğinden itibaren ABD'de başlayan krizin reel sektörü de etkisi altına aldığını, dünyanın son yüzyılın en büyük kriziyle karşı karşıya kaldığını belirtti. ERDEMİR çalışanlarının, özellikle otomotiv ve çelik sektöründe şiddetli şekilde etkisini gösteren ağır ekonomik krizi, Türkiye ve sektöre örnek olacak dayanışmayla aşmaya çalıştıklarını anlatan Özgen, şunları kaydetti: ''Krizin başladığı 2008'in ekim ayından itibaren yaklaşık 7 ay maliyetlerin düşürülmesi yönünde çeşitli çalışmalar yaptık. İşçilik ücretlerinden tasarrufu öncelikli gündeme getirmedik. O günkü üretim seviyeleri ve piyasa koşulları da üretime devam şansımızı imkansız hale getirdiğinde alınabilecek tüm ekonomik önlemleri birlikte değerlendirdik. Sendikayla toplu iş sözleşmesinin bazı maddelerinin 16 ay süre için tadil edilmesi konusunda anlaşma sağladık. 1 Mayıs 2009'dan itibaren 16 aylık süre için ücretlerin yüzde 35 oranında azaltılması uygulaması anlaşmamız gereği ağustos ayı sonunda sona erecektir. Tüm ERDEMİR çalışanları 1 Eylülden itibaren hak ettikleri ücretler ve bağlı diğer haklarını kesintisiz alacaktır. Bu tarih aynı zamanda yeni toplu iş görüşmelerinin de başlayacağı tarihtir.'' Özgen, tamimde, krizin zorluklarını birlik ve beraberlik ile özverili çalışmayla aşabileceklerine inandıklarını belirterek, ''Anlaşmada hüküm bulunmamasına rağmen kriz döneminde her bir personelimize 2009'da eylül ayında tek seferde bin lira net destek ödemesi ve mayıs-ağustos 2010 döneminde ise 4 ay süresince şirketimizin ödeyeceği yasal kesintiler dahil ayda 250 lira brüt destek ödemesi yaparak çalışanlarımızın sıkıntılarını hafifletme yönünde girişimlerde bulunduk'' ifadelerini kullandı.