-Erdemir 85 - Bandırma Kırmızı 66 EREĞLİ (A.A) - 12.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Erdemirspor, sahasında Bandırma Kırmızı'yı 85-66 yendi. Erdemirspor, karşılaşmanın başında Mutlu ve Vesson ile sayılar buldu. Bandırma Kırmızı ise ilk sayısını teknik faulden Şafak'la elde etti. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı karşılaşmanın 5. dakikası ev sahibi takımın 6-2 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra karşılıklı basketlerin atıldığı periyodu Erdemirspor 15-11 önde tamamladı. İkinci periyoda Fatih'in sayılarıyla başlayan konuk takıma Erdemirspor Altan ve Mutlu ile cevap verdi: (19-13) Bandırma Kırmızı Şafak, Mc Ghee ve Fatih'le sayılar bulurken, Erdemirspor Altan, Soner, Henderson'la skor üretti: (27-21) Daha sonra Erdemirspor yine Henderson, Soner ve Mutlu'nun sayılarıyla 11 sayılık seri yakalayarak aradaki farkı 17 sayıya taşıdı: (28-21) İkinci periyot 43-25 Erdemirspor lehine tamamlandı. İkinci yarıya Altan'ın sayısıyla başlayan Erdemirspor'a, Bandırma Kırmızı Cenk ile yanıt verdi: (45-27) Ev sahibi takım Robinso, Wesson ve Soner ile sayılar üretti. Konuk takım ise aradaki farkı kapatmak için çaba gösterdi ancak üçüncü periyot 65-50 Erdemirspor lehine geçildi. Son periyotta da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Erdemirspor, karşılaşmadan 85-66 galip ayrıldı. Salon: Erdemir Hakemler: Ersan Kartal xx, Özlem Yalman xx, Sami Özel xxx Erdemirspor: Wesson xxx 13, Robinso xxx 12, Mutlu xxx 13, Altan xx 10, Soner xxx 12, Emre xx 2, Melih x, Henderson xxx 12, Caner xx 4, Eren xx 5, Yunus xx 2, Nusret x, Bandırma Kırmızı: Şafak xxx 19, Cenk xx 8, Fatih xxx 16, İbrahim xx 7, Anıl x 4, Tufan x 2, Alp x 6, Mc Ghee x 4, Zafer x, Hasan x, Ozan x, 1. Periyot: 15-11 Devre: 43-25 (Erdemirspor lehine) 3. Periyot: 65-50 5 Faul: dakika 24.11 Cenk (Bandırma Kırmızı)