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Erdem: Yasak kalkarsa çoğunluk örtünür

Radikal yazarı araştırmacı Tarhan Erdem, üniversitelerdeki türban tartışmalarını değerlendirdi.

05 Ekim 2010 03:00

T24 - Üniversitelerdeki yasağın kalkmasıyla birlikte çoğunluğun örtüneceğini söyleyen araştırmacı Tarhan Erdem, başını örten kadınların sayısının 7 yılda 3 milyon kadar arttığını ancak bu artışın nüfus artışıyla paralel olduğunu belirtti.

Radikal yazarı araştırmacı Tarhan Erdem, üniversitelerdeki türban tartışmalarını ve mahalle baskısını değerlendirdi.

2003 ve bu yıl yaptıkları araştırmaları karşılaştıran Tarhan Erdem NTV'de, konunun hassas olduğunu belirterek Türkiye'deki kadınların yüzde 70'inden fazlasının başını örttüğünü söyledi.

Erdem'in açıklamaları şöyle:

"Meseleyi sadece kişisel özgürlükler üzerinden ele almak yeterli değil. Kamu hizmetinde olanların kılık kıyafet anlamında kişisel özgürlükleri bazı alanlarda sınırlanmıştır zaten. Demokrasinin bulunmadığı, konuşulmadığı yer ve zamanlarda bile hakimler, polisler gibi adalet hizmeti verecek kesimlerin kullanacakları kıyafetler tanımlanmıştır. Birçok ülkede hakimler peruk takar, bizde cübbeyle kürsüye çıkar.


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