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Spor

Erdem Şen Gaziantepspor'dan Portekiz Ligi'ne transfer oldu

Maritimo Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi

18 Ağustos 2016 23:47

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un kadrosunda bulunan Türk futbolcu Erdem Şen, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Maritimo'ya transfer oldu.

Maritimo kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Eurosport'taki habere göre, profesyonel kariyerine İsviçre'de başlayan Erdem, 2011'den bu yana sırasıyla Çaykur Rizespor,Giresunspor ve Samsunspor'da forma giydi.

Son 2 sezon da Gaziantepspor forması giyen orta saha oyuncusu, kırmızı-siyahlı takımla 56 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Erdem Şen, Gaziantepspor ile olan sözleşmesini 27 Nisan'da karşılıklı olarak feshetmişti.

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