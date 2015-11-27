Erdem Gül’ün annesi: Ben çocuklarımı fındık toplayarak büyüttüm, çocuğumu onuruyla yetiştirdim

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haber yaptığı için İstanbul Nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmasından sonra annesi Fatma Gül konuştu.

Mikrofonlara ağlayarak yanıt veren Fatma Gül, yalnızca "Üç çocuk büyüttüm namusumla şerefimle. Çocuğumu onuruyla yetiştirdim. Ben oğlumu çay toplayarak, fındık toplayarak büyüttüm. Benim oğlum hiçbir zaman yanlış yapmadı. Babaları da 6 sene hapiste yattı. Çocuklarımı ben büyüttüm" diyebildi.