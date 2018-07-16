Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül , MİT TIR’ları dosyası kapsamında devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme ve açıklama suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun haberine göre,Duruşmada Gül ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları hazır bulundu.

MİT TIR'ları davasında dosyası ayrılan Erdem Gül, 'Devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken bilgileri siyasi ve askeri casusluk maksadıyla açıklama' suçlamasından beraat etti.

Mahkeme heyeti, Erdem Gül'ün üzerine atılı devletin güvenliği gereği gizli kalması gereken belgeleri casusluk maksadıyla temin etme suçunu işlediğinin sabit olmadığına hükmederek, beraatına karar verdi.

Yargıtay, Can Dündar ‘a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül ‘e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmuş; Dündar'ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alması, Gül'ün de beraat etmesi gerektiğini belirtmişti.

Can Dündar, Erdem Gül beraatine ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Dündar, "Nihayet iyi bir haber, Erdem Gül MİT TIR'ları davasından beraat etti" dedi.