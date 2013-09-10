Erdem Başçı: 'Yıl sonunda dolar 1,92 olacak' iddiamın arkasındayım

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Açıklamalarımın arkasındayım. Dolar/TL kuru yılsonunda 1,92 olacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, “Merkez Bankası Başkanları İstişare Toplantısı” için bulunduğu İsviçre'de, Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi Tanju Sümer'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Başçı, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda iki hafta önce yaptığı, "Yıl sonunda Dolar/TL kuru 1,9200 olursa şaşırılmaması gerektiği" ve "10 yıllık tahvil faizlerinin de yıl sonunda tek haneli olmasını bekledikleri" yönündeki açıklamalarının arkasında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 132 milyar dolar döviz rezervine sahip olduğunu vurgulayan Başçı, döviz rezervi konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdi.

TCMB Başkanı Başçı, "Açıklamalarımın arkasındayım. Dolar/TL kuru yılsonunda 1,9200 olacak" dedi.

Son yıllarda dünya ekonomisine yön veren IMF gibi uluslararası finans kuruluşlarının yönetimlerinde ve çeşitli kademelerinde artık Türklerin ve Türkiye’den temsilcilerin de yer almaya başladığına dikkati çeken Başçı, önümüzdeki yıllarda bu kişilerin sayısının daha da artacağını kaydetti.

Başçı, bu şekilde Türkiye’nin küresel alandaki etkisinin daha da fazla hissedileceğine de işaret etti.