T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Erdem Başçı: 'Yıl sonunda dolar 1,92 olacak' iddiamın arkasındayım

Erdem Başçı: Açıklamalarımın arkasındayım. Dolar/TL kuru yılsonunda 1,92 olacak

10 Eylül 2013 21:18

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Açıklamalarımın arkasındayım. Dolar/TL kuru yılsonunda 1,92 olacak" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, “Merkez Bankası Başkanları İstişare Toplantısı” için bulunduğu İsviçre'de, Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi Tanju Sümer'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Başçı, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda iki hafta önce yaptığı, "Yıl sonunda Dolar/TL kuru 1,9200 olursa şaşırılmaması gerektiği" ve "10 yıllık tahvil faizlerinin de yıl sonunda tek haneli olmasını bekledikleri" yönündeki açıklamalarının arkasında olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 132 milyar dolar döviz rezervine sahip olduğunu vurgulayan Başçı, döviz rezervi konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdi.

TCMB Başkanı Başçı, "Açıklamalarımın arkasındayım. Dolar/TL kuru yılsonunda 1,9200 olacak" dedi.
Son yıllarda dünya ekonomisine yön veren IMF gibi uluslararası finans kuruluşlarının yönetimlerinde ve çeşitli kademelerinde artık Türklerin ve Türkiye’den temsilcilerin de yer almaya başladığına dikkati çeken Başçı, önümüzdeki yıllarda bu kişilerin sayısının daha da artacağını kaydetti.

Başçı, bu şekilde Türkiye’nin küresel alandaki etkisinin daha da fazla hissedileceğine de işaret etti.

 

ETİKETLER

erdem başçıdolartürk lirasıekonomihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24