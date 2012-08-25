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Ekonomi

Erdem Başçı: Pazar kaybımız yok

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 'Avro tarafından pazar payı kaybetmediğimiz anlaşılıyor' dedi

25 Ağustos 2012 15:01

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Türkiye'de döviz kurlarıyla ilgili bir sorun olmadığını, yapısal unsurlarla ilgili tedbirler alındığını belirterek, ''Dolayısıyla Türkiye'nin cari açığı bundan sonra kademeli bir şekilde azalacak. Şu anda tedirgin edici yüksek seviyedeki cari açıktan kurtulmuş olacağız'' dedi.

Başçı, Türkiye'nin Avro Bölgesi'ndeki ithalat oranının yüzde 1-1,5 arasında dalgalandığını belirterek, ''Avro tarafından pazar payı kaybetmediğimiz anlaşılıyor'' şeklinde konuştu.

Başçı, Merkez Bankası'nın son aylarda uluslararası resmi rezervlerinin arttığını belirterek, Türkiye'nin 2012 Haziran sonu itibariyle net uluslararası rezervlerinin 113,3 milyar dolar, altın rezervinin ise 15,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

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