T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Erdem Başçı: Kur savaşı yok

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı "kur savaşından ziyade, her bir ülkenin kendi şartları içerisinde yapması gerekenleri yapması söz konusu'' dedi

01 Mart 2013 19:00

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, dünyada kur savaşı olmadığını söyleyerek, ''Dolayısıyla burada herhangi bir kur savaşından ziyade, her bir ülkenin kendi şartları içerisinde yapması gerekenleri yapması söz konusu'' dedi.

Londra'da ekonomistlerle bir araya geldi Başçı, basına kapalı yapılan toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda yaptığı sunuma değinen Başçı, sunumunda, sermaye akımlarındaki oynaklığın, kredilerin ve döviz kurlarının denge trendlerinden sapmasına neden olabildiğini ifade ederek, ''Kredilerin ve döviz kurlarının dengeden sapması gelişmekte olan ülkelerde hem fiyat istikrarına hem de finansal istikrara zarar verebilmektedir'' dedi.

Makro ihtiyati politikaların Türkiye'de aşırı hızlı kredi büyümesinin kontrol altına alınmasında etkili olduğunu belirten Başçı, makro ihtiyati politikaların etkili bir şekilde kullanılmasının döviz kurunun dengeden sapmasını azaltmak açısından da faydalı olduğunu kaydetti.

Erdem Başçı, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın güçlendirilmesinin Türkiye'nin dengeli büyüme görünümünü de iyileştirdiğini vurguladı.

Merkez Bankası'na yönelik bazı bakanların eleştirilerinin olduğunun sorulması üzerine Başçı, dünyada küresel büyümede önemli bir yavaşlama görüldüğü için ihracatın büyümesinde de bunun yansımaları olduğunu söyledi.

Başçı, ''Biz bu sene hem Hükümet, hem Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamalarda dış talebin katkısı kadar iç talebin de katkısı olmasına izin vereceğiz diye söylemiştik. Dolayısıyla dış denge yüzde 10'dan, yüzde 6'lı seviyelere düştükten sonra bu yıl sonunda büyük ihtimalle 6 ile 7 arasında bir yerde bitirecektir ve daha dengeli bir büyüme için de iç talebin de katkısı bu sene görülecektir'' diye konuştu.

''Dünyada kur savaşı var mı?'' sorusuna, ''Hayır'' yanıtı veren Başçı, şunları kaydetti:

''G20 sonuç bildirgesinde bir paragraf var, o paragraf bütün ülkelerde oybirliğiyle kabul edildi. Dolayısıyla burada herhangi bir kur savaşından ziyade, her bir ülkenin kendi şartları içerisinde yapması gerekenleri yapması söz konusu. Büyük merkez bankalarının aldıkları kararlardan gelişmekte olan ülkelere herhangi bir yan etki olursa, gelişmekte olan ülkeler de bu yan etkiyi minimize etmeye çalışıyorlar. Hem kurları üzerindeki, hem de krediler üzerindeki yan etkileri, aşırı oynaklıkları azaltmaya çalışıyorlar. Kur savaşı sorusunun cevabı, Hayır...'' dedi.

AA

ETİKETLER

kur savaşlarıerdem başçı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24