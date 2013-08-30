'Erdem Başçı, İsviçre'den gelecek 30 milyar Euro'ya güveniyor' iddiası

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, doların 2 lirayı aşması üzerine pazartesi günü “Yıl sonunda dolar 1.92 TL veya altında olmazsa gelin hesabını bana sorun” diyerek ‘doların belini kıracaklarını’ söyledi. Herkes Başçı’nın sihirli formülünü merak ederken Başçı'nın İsviçre'den gelecek 30 milyar Euro'ya güvendiği iddia edildi.



Habertürk gazetesinden Rahim Ak’ın haberine göre bir İtalyan şirketin yöneticilerinin Maliye Bakanlığı’na gelerek Türkiye’deki Varlık Barışı’ndan yararlanmak istediği ortaya çıktı. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre İtalyan şirketin getirmeyi taahhüt ettiği rakam, dudak uçuklatacak kadar büyük. Yetkililer İtalyan şirketin 30 milyar Euro’luk varlığını İsviçre'den Türkiye’ye getirmek istediğini dile getirirken, olayın oldukça uzun hikâyesi tarafımızdan teker teker doğrulandı.

Bulgar ortak karate eğitmeni

Maliye Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre 31 Temmuz'da sona eren ilk döneminde 50 milyar liralık varlık beyan edilen Varlık Barışı’ndan yararlanmak için şirketin yetkilisi olduğunu belirten 6 İtalyan ile 2 Bulgar üç haftadır Ankara’da kamp kurmuş durumda. Bu kişilerin şirketin 30 milyar Euro’luk parasını Türkiye'de ikamet eden bir İtalyan vatandaşın üstüne Varlık Barışı kapsamında getirmek için Maliye bürokratları ile görüşmeler yürüttükleri belirtiliyor. Şirketin ortaklarının çoğunun İtalyan, birinin ise Bulgar olduğu dile getiriliyor. Bulgar ortağın karate eğitmeni olduğu biliniyor.

Polisten kimlik numarası aldılar

Ankara'ya gelen diğer Bulgaristan vatandaşı ise Türk kökenli. İtalyanlar parayı getirmek için İtalyan vatandaş adına TC kimlik numarası benzeri, yabancıların işlem yapabilmesi için 11 haneli yabancı kimlik numarası bile aldı. Ancak hesap açmak için gerekli olan ikametgâh tezkeresi için Emniyet Müdürlüğü 1 ay sonraya gün verince sorun yaşadılar. Sorun daha sonra çözüldü.

İşte İtalyanların başvuru hikâyesi

1- İtalya İsviçre'den bilgi istedi

2 yıl önce ABD, İsviçre’den bankalardaki hesap bilgilerini istemişti. Bunun üzerine tüm ülkeler daha önce kapalı kutu olan İsviçre ile ikili anlaşmalar imzalayıp gizli hesap bilgilerini istemeye başladılar. Bir çatı fon şirketi olan İtalyan şirketin sorunu İtalya'nın kendi vatandaşları olan şirket ortaklarının gizli hesap bilgilerini İsviçre'den talep etmesiyle başladı. İsviçreli banka da İtalyan şirkete, 'Hesaplarınızı İtalyan devletine vermek zorundayız' bilgisini iletti. İtalya'da beyan edilmeyen paranın yüzde 80'ine, devlet el koyduğundan şirket parasını kurtarmak için arayışlara girdi. İtalyan şirket İsviçre'de Türkiye’nin Varlık Barışı yasası ile para çekmeye çalıştığını öğrenince yetkilileri Ankara'ya gönderdiler.

2- Önce iş bankası Kızılay şubesine gittiler

Sonraki olaylar şöyle gelişti: İtalyanlar parayı Varlık Barışı kapsamında bir İtalyan vatandaşın adına getirmek için Maliye Bakanlığı'nın "bir bankaya başvurun' yönlendirmesi üzerine daha önce de araştırarak büyüklüğünü yeterli buldukları İş Bankası'nın Kızılay Şubesi’ne gittiler. Tabii 30 milyar Euro lafını duyan Kızılay Şubesi hemen Genel Müdürlüğü aradı. Banka hem paranın büyüklüğü nedeniyle hem de gelen kişileri güvenilmez bulduğu için kabul etmedi.

3- Deneme için 500 milyon Euro getirdiler

Bunun üzerine İtalyanlar Garanti Bankası ve ING Bank'a aynı öneri ile gittiler. İtalyanların iki bankadan birisinden 'Deneme için para gönderin' denilmesi üzerine İsviçre'den 500 milyon Euro'luk bir tutarı transfer ettiği bile iddia ediliyor. Ancak bu bankalardan birinin yabancı ortağının "Bu kişiler güvenilmez olabilir bankaya zarar veririz" şeklinde görüş bildirmesi üzerine bankanın da aracılık etmeye yanaşmadığı dile getiriliyor. Hatta bu bankalardan birinin İsviçre'deki bankadan paranın varlığını doğrulattığı da kaydediliyor. Maliye bürokratlarının bunun üzerine İtalyanları Merkez Bankası danışıp kamu bankalarına gitmeleri için yönlendirdiği de iddialar arasında. Ancak hikâyenin bundan sonrası şu an için bilinmiyor.