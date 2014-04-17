Erdem Başçı'dan istifa iddialarına yanıt; Merkez Bankası'na yeni atama

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, istifa edeceği iddialarıyla ilgili olarak, “Resmi açıklamalar dışında söylentilere itibar etmeyin” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 30 Mart seçimlerinden sonra “Faiz indir” şeklindeki tavsiyesini, “Piyasa şartları oluşmadı” diyerek geri çeviren Başçı’nın görevi bırakması için baskı yapıldığı iddia edilmişti.

Bu iddialara yanıt veren Erdem Başçı, “Resmi açıklamalar dışında söylentilere itibar etmeyin” dedi.

Denetime yeni atama

Öte yandan Merkez Bankası'nda görev süresi dolan Meclis üyeleri Mehmet Fevzi Çıtak ile Lokman Gündüz 3 yıllığına tekrar seçildi. Görev süresi biten denetim kurulu üyesi Hasan Türedi’nin yerine ise iki yıllığına Mehmet Ziya Gökalp seçildi. Ekonomist olan Gökalp aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarı.