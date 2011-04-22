Erdem Başçı ilk toplantıda sürpriz yaptı: MB banka zorunlu karşılık oranlarını artırdı

T24- Erdem Başçı başkanlığında ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklendiği gibi faizi yüzde 6.25'te bıraktı. Ancak banka zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün yeni başkanı Erdem Başçı ile ilk kez toplandı. Kurul beklendiği gibi politika faizinde değişikliğe gitmedi ancak zorunlu karşılık oranlarında artışa gidildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, borçlanma faiz oranlarını yüzde 1,50, borç verme faiz oranını yüzde 9 düzeyinde sabit tuttu. Politika faizi oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının da yüzde 6,25'de sabit tutulmasına karar verdi.

CNBC-e'nin 13 aracı kurumun katılımıyla yaptığı ankette bankanın faizlerde ve zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitmesi beklenmiyordu.

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırarak sürpriz yaptı. Merkez Bankası, yabancı para ve Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını kısa vadeli yükümlülükler için artırdı.

Durmuş Yılmaz'ın son kez başkanlık ettiği Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 6.25'te bırakılmıştı. Ancak kurul zorunlu karşılık oranlarında artışa giderek sürpriz yapmıştı.

Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Açıklanan veriler iktisadi faaliyetin 2010 yılının son çeyreğindeki güçlü artıştan sonra daha ılımlı bir büyüme eğilimine girdiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte iç talep gücünü korumakta, dış talep ise göreli olarak daha zayıf seyretmektedir. İstihdam koşullarındaki iyileşme sürmekte, ancak işsizlik oranları halen kriz öncesi seviyelerin üzerinde bulunmaktadır.

Petrol fiyatlarındaki artışların gecikmeli yansımaları ve baz etkileri nedeniyle enflasyonun kısa vadede yukarı yönlü bir eğilim sergileyeceği, yıl boyunca hedef etrafında dalgalandıktan sonra yılı yüzde 5.5 olan hedefin bir miktar üzerinde tamamlayacağı tahmin edilmektedir. Merkez Bankası petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışların birincil etkilerine tepki vermeyecektir. Ancak, ikincil etkiler yakından izlenecek ve fiyatlama davranışlarında bozulma olmasına izin verilmeyecektir.

Merkez Bankası'nın Kasım ayından bu yana aldığı tedbirlerin yılın ikinci çeyreğinden itibaren krediler ve iç talep üzerinde etkilerinin belirginleşmesi beklenmektedir. Bununla birlikte Kurul, iç ve dış talebi dengeleyerek makro finansal riskleri azaltmak için kısa vadeli yabancı para ve Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının sınırlı oranda artırılmasının faydalı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştur.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, fiyat istikrarına ve finansal istikrara ilişkin risklerin azaltılması açısından; düşük düzeyde politika faizi, geniş faiz koridoru ve yüksek zorunlu karşılık oranlarından oluşan politika bileşiminin sıkılaştırıcı yöndeki etkilerinin yakından izlenmeye devam edilmesinin ve gerekli görüldüğü takdirde aynı doğrultuda ilave tedbirler alınmasının uygun olacağını belirtmiştir."