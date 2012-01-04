-Erdem: ''10 kişi kalmak büyük handikap'' İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Arif Erdem, Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın hakemi Halis Özkahya'ya tepki gösterdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Arif Erdem, oyunun ortada gittiği bir anda Webo'nun kırmızı kartla oyundan atıldığını söylerken, ''Galatasaray gibi bir takıma karşı 10 kişi kalmak büyük handikap. Ama bu kadar ucuz olmamalıydı'' dedi. Webo'nun kesinlikle kasıtlı bir hareket yapmadığının altını çizen Erdem, ''Kasıtlı olarak böyle bir şeyi yapacak biri değil. Çok kaliteli ve profesyonel bir futbolcu. Aradaki bir topta gayri ihtiyarı ayağa bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı olunca kolay çıkıyor kartlar. Aynısını Kazım da yaptı ama sarı kart gösterildi. Yenilgiyi buna bağlayacak değilim ama maalesef bunları yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor olarak böyle takımları yeneceğimiz zaman, hakemleri de yenmemiz lazım. İnşallah bundan sonra hepsini yenerek başarılı oluruz'' diye konuştu. Arif Erdem, transferde Tom adında Brezilyalı bir oyuncuyu aldıklarını söylerken, hedeflerinin de ligi ilk 8 içinde tamamlamak olduğunu vurguladı. Bu arada maçın bitmesini beklemeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gelip sohbet etmesi konusunda ise Erdem, ''Maç bitmek üzereydi. Hakem de bitiş düdüğünü çalacaktı. Fatih Hoca yanıma geldi. Maçın pozisyonlarını konuştuk. Webo'nun atılması pozisyonunu konuştuk. Kendisini tebrik ettim'' ifadelerini kullandı.