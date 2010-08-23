-ERDEK'TEKİ ORMAN YANGINLARI ERDEK (A.A) - 23.08.2010 - Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki noktada aynı anda çıkan ve sabah erken saatlerde tamamen kontrol altına alınan yangınlarda, toplam 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Bandırma Orman İşletme Müdürü Tuncay Akgün, Turan köy Örme mevkisinde birbirine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki iki noktada aynı anda çıkan yangınlardan, kızılçam ormanındakinin dün gece kontrol altına alındığını anımsattı. Bozuk orman alanındaki yangının ise şiddetli rüzgar yüzünden sabah erken saatlerde kontrol altına alınabildiğini bildiren Akgün, yangın bölgelerindeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Akgün, yangınlarda toplam 20 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetti.