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ERDEK'TE ORMAN YANGINI ERDEK (A.A)

23 Ağustos 2010 00:46

-ERDEK'TE ORMAN YANGINI ERDEK (A.A) - 22.08.2010 - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, orman yangını çıktığı bildirildi. Erdek Kaymakamı İsmail Kaygısız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Turan köy Örme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle iki farklı yerde aynı anda yangın çıktığını belirterek, yangına çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Kaygısız, bölgede etkili olan rüzgarın da söndürme çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

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