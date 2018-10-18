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Erdek'te 'kolyos' bereketi

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek Limanı'ndan denize açılan Başarı isimli balıkçı teknesi, kasa kasa kolyoz ve çinekop balığı ile ilçeye döndü

18 Ekim 2018 04:00

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Erdek Limanı\'ndan denize açılan Başarı isimli balıkçı teknesi, kasa kasa kolyoz ve çinekop balığı ile ilçeye döndü.
Erdek Limanı’na kayıtlı Mehmet Suyolcu’ya ait balıkçı teknesi, Erdek sahili açıklarında 500 kasa kolyoz ile 30 kasa çinekop yakaladı. Balıkçı teknesi kolyoz ve çinekop balıklarıyla dolup taşarken,  balıkçı tayfası sevince boğuldu. Buzlanıp kamyonetlerle çevre ilçelerin balık hallerine sevk edilen balıkların kasasının 100-130 TL arasında satışa sunulacağını belirten Mehmet Suyolcu, \"Kısır geçen sezona rağmen iyi bir avcılık oldu. Vatandaşlarımız taze taze kolyoz ve çinekop balığı tüketebilirler. İnşallah ilerleyen günlerde avcılık böyle devam eder\" diye konuştu.

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