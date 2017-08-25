Erdal Torunoğulları: ''Fikret Bey ve ekibi kura çekiminde kendileri bulunmak istedi''

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) - ERDAL Torunoğulları, \"Her şeyde olduğu gibi Fikret Bey ve ekibi kura çekiminde de kendileri bulunmak istediler. Ben de o karede yer almak istemedim ve o yüzden seyahatimi iptal ettim\" dedi.

Beşiktaş\'ın Dış İlişkiler ve UEFA\'dan Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Şampiyonlar Ligi kurasını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) değerlendirdi.

Erdal Torunoğulları, \'\'Şampiyonlar Ligi dünyanın en büyük üç organizasyonundan birisi. Burada yer almak büyük bir keyif ve gurur. Geçen yıl son anda gruptan çıkamadık ama sebebini zaten herkes biliyor tekrar konuşmaya gerek yok. Bu sezon bunu başarmak ve gruptan çıkmak istiyoruz.Bunu başarırsak kendi adımıza çok büyük bir eşiği atlamış oluruz. Diğer gruplara nazaran ilk başta kolay gibi görünse de zor bir grup olduğunu düşünüyorum.Monaco Fransa şampiyonu, Porto da çok iyi ve Leipzig ise yükselişte olan bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum\" dedi.

\'\'FİKRET BEY VE EKİBİ KURA ÇEKİMİNDE KENDİLERİ BULUNMAK İSTEDİ\'\'

Hem UEFA\'dan hem de dış ilişkilerden sorumlu olan ve geçen sezonlardaki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuralarına katılan Torunoğulları, bu kez kura çekimine gitmeme sebebini de açıklarken oldukça sitemli konuştu.

Torunoğulları kura çekimine gitmeme sebebini \'\'UEFA\'dan ve Dış ilişkilerden sorumlu olduğum için Avrupa maçlarında kura çekimi görevi bana aitti. Ancak her şeyde olduğu gibi Fikret Bey ve ekibi kura çekiminde de kendileri bulunmak istediler. Ben de o karede yer almak istemedim ve o yüzden seyahatimi iptal ettim\'\' diye açıkladı.