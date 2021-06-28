Erdal Sağlam: Merkez Bankası'nda 90 kişi görevlerinden alındı; yerlerine AKP içindeki bir gruba aidiyeti olan deneyimsiz kişiler atandı

Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığa getirilmesi sonrasında Merkez Bankası’nda 90 yöneticinin görevinden alındığı, yerlerine AKP içinde bir grup tarafından siyasi atamalar yapıldığı belirtildi.

Erdal Sağlam, DW’de yayınlanan yazısında, “Merkez Bankası’nın yeni yönetimi piyasalarda gerekli güveni sağlayamadığı gibi, Banka içindeki liyakata dayalı yönetim dengelerini de altüst etti. Mayıs ayı sonunda bazı başkan yardımcıları ve genel müdürlerin görevden alınmalarıyla başlayan operasyonun çok büyüdüğü, toplam 90 kişinin yerinden edilip, yerlerine yeni siyasi atamalar yapıldığı öğrenildi” dedi.

Sağlam şu bilgileri verdi:

“Merkez Bankası çalışanları Banka’nın tarihinde ilk kez bu kadar siyasi atamanın hem de alt kadrolara inecek boyutta gerçekleştiğini söylüyorlar. Yapılan atamaların şube müdürlerine kadar indiği, alınan ve atananlar birlikte düşünüldüğünde Merkez Bankası idari kadrolarındaki tam bir altüst oluş yaşandığı kaydediliyor.”

“AKP içindeki bir gruba aidiyeti olan” ve siyasi kimlikleri öne çıkan deneyimsiz kişilerin görevlere atandığını ifade eden Sağlım, “Göreve getirilen kişilerin AKP içindeki gruplardan birine aidiyetlerinin öne çıktığı belirtilirken, Banka çalışanlarının bu grubu tam olarak niteleyemediklerine şahit olduk” dedi.

Sağlam, Ağbal’ın görevden aldığı, Kavcıoğlu’nun Başkanlığıyla yeniden göreve gelen İnsan Kaynakları Genel Müdürü İhsan Başar’ın, Banka tarihinde ilk kez görülen kapsamlı atama operasyonunun mimarlarından biri olduğunu belirterek, “Bank Asya kökenli İhsan Başar’ın Kavcıoğlu ile birlikte yeni kadroları oluşturduğu söyleniyor. Banka çalışanları eski bir AKP milletvekili olması nedeniyle siyasi kimliği öne çıkan Kavcıoğlu’nun, Genel Müdür Başar ile birlikte, parti ile temas içinde yeni kadroları oluşturduğunu söylüyorlar” bilgilerini verdi.