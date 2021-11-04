Erdal Sağlam: İktidar değişmeden enflasyon yüzde 20'nin altına inmez; yüzde 30, hatta 40'ları görmemiz mümkün

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, enflasyonun bu yıl ve önümüzdeki yıllarda yüzde 20'nin altına düşmeyeceğini ifade etti. Sağlam, "Hatta bu tahminimizi daha da ileri götürüp 'Bu iktidar değişmeden, yani seçime kadar yüzde 20’nin altında enflasyon rakamı görmemiz pek mümkün olmayacak' da diyebiliriz" dedi. Sağlam, hükümetin hayat pahalılığı sebebiyle artan şikayetlerden dolayı başta asgari ücret olmak üzere, memur ve emekli maaşlarına da yüksek zamlar yapmasının olası olduğunu fakat bunun mağduriyetleri gidermeyeceğini yazdı.

Sağlam "radikal reformlar yapılmadan yani mevcut iktidar görevde kaldığı sürece ekonomide güven verecek kararların alınamayacağını, yani kurların artmaya devam edeceğini de tahmin etmek zor değil" diyerek yazısında şöyle dedi:

"İşte bu nedenle 2022’de erken seçim ya da 2023’te zamanında yapılacak bir seçime kadar, bence enflasyonun yüzde 20’nin altına inmesi artık pek mümkün değil. Mevcut iktidarın süresi uzadıkça enflasyon oranlarında yüzde 30, hatta 40’ları görmemiz mümkün. 'Ne kadar erken seçim olursa, o kadar erken yeni radikal ekonomik reformlara başlayabiliriz, yani ekonomik felaketten dönülebilir' demek çok daha doğru olacaktır"