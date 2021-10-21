Erdal Sağlam: Faiz kararı ne olursa olsun kur artmaya devam edecek; asıl sorun yönetim

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak "Enflasyondaki artış sürdüğü müddetçe, bugünkü faiz kararı ne olursa olsun, kurlardaki yukarı seyrin devam etmesi bekleniyor" dedi. Sağlam, asıl sorunun ekonomi yönetimi ve yönetime karşı güvensizlikten kaynaklandığını ve alınan yanlış kararların TL'deki değer kaybının durması açısından umut vermediğini belirterek yazısında şöyle dedi:

"Bu noktada TL’nin değer kaybını getiren asıl unsurun 'ekonomi yönetimine olan güvensizliğin had safhaya ulaşması' olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün Merkez Bankası, hızlanan kurların etkisiyle, faiz indirimine ara verse bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirilmesi yönündeki baskısının azalmayacağı beklentisi hâkim. Yani enflasyon oranları yükselmesine, negatif reel faiz oranları büyümesine rağmen, Cumhurbaşkanı’nın faiz indirme talebini dile getirmeye devam edeceği yönünde genel bir yargı var.

Bu da mevcut iktidar sürdüğü müddetçe para politikasında rasyonel kararların alınamayacağı konusunda genel bir beklentinin oluşmasına neden oluyor."