Erdal Sağlam: Faiz indirimi, yeni kur ve enflasyon rekorları getirecek

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Merkez Bankası’nın faiz kararının yeni kur ve enflasyon rekorları getireceğini yazdı; "İktidar daha önce deneyimlemesine rağmen, yanlış politikalarda ısrar ediyor" eleştirisi getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar verdi. Kararın açıklandığı günden bu yana döviz rakamları hızla yükseldi. Daha önce en yüksek 8,8008 TL’ye kadar çıkan Dolar/TL kuru uluslararası piyasalarda 8,95’i gördü.

Söz konusu kararın ardından, bu yıl sonu için enflasyonda ve kurlarda yeni zirve beklentilerinin ardı ardına dile getirildiğini aktaran Sağlam, “İş kesimi, özellikle sanayiciler ise yanlıştan artık vazgeçilmesini istemek zorunda kalıyor. Bu yakınmaların önümüzdeki dönem artmasını bekliyorum” öngörüsünde bulundu.

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