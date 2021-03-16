Erdal Sağlam: Ekonomi Reform Paketi Bakan Elvan'ın hazırladığı şekliyle çıkmadı; Prof. Erişah Arıcan etkili oldu

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi’nin hazırlanmasında, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Berat Albayrak’ın doktora hocası Prof. Dr. Erişah Arıcan’ın etkili olduğunun konuşulduğunu yazdı.

“Açıklanan ekonomik reformların Bakan Lütfi Elvan ve ekibinin hazırladığı şekliyle çıkmadığı, Cumhurbaşkanlığı’nda hem başlıklar hem de içerik olarak önemli değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor” diyen Sağlam şöyle devam etti:

“Bu değişikliklerde Berat Albayrak’ın hocası Prof. Erişah Arıcan’ın isminin öne çıkması ise değişikliklerin anlamını tartışmalı hale getiriyor.”

Hazırlanacak paketle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’la Cumhurbaşkanı arasında görüş ayrılıkları yaşanmasının zaten beklendiğini belirten Sağlam şöyle dedi:

“Buna rağmen Bakan Elvan’ın radikal önlemler yer alamasa bile reform paketinin kredibilitesi için önemli uygulama metinlerini reform açıklamasına koymak istediğini de biliyoruz. Bakan Elvan, yapılması gerekenleri geniş kesimlerle tartışmış, sorun ve talepleri dinlemiş ve çözümlere dönük iyileştirme çalışmaları yapmıştı.

Son iki haftadır Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen metinlerin sık sık geriye döndüğü, tartışmalar yaşandığı ve önemli müdahaleler yapıldığını duyuyorduk. Hafta sonunda Cumhurbaşkanlığı Erdoğan tarafından açıklanan reform paketini gören bürokratlar, artık bu söylentilerin doğru olduğunu daha açık konuşmaya başladı.”

Reform paketinin bürokraside de hayal kırıklığı yarattığını kaydeden Sağlam, Bakan Elvan başkanlığında bürokrasi tarafından hazırlanan metinlerde, tam olarak olmasa da bazı başlıkların altının doldurulduğu, verilerin yer aldığı, “nasıl yapılacağı”nın, hatta bazı alanlarda yasalarda ne tür değişiklikler yapılacağının yer aldığını ama reform açıklamalarında bunlara rastlanılmadığını vurguladı.

Erdal Sağlam, pakette yer almayanları şöyle sıraladı:

“Örneğin üretimin artırılması kapsamında yatırımların korunması hakkındaki kanunda yapılacak değişikliklerin detaylı olarak taslakta yer aldığı ancak açıklanan metinde bunun bulunmadığı söyleniyor. Aynı şekilde reformların gerçekleştirilmesi kapsamında yaratılacak kaynağın, vergi gelirlerinde yapılacak artışların da önemli ölçüde planlandığı ama metinde bulunmadığı ifade ediliyor. Bununla birlikte harcamalardan tasarruf kaleminde Bakan Elvan’ın metninde döner sermaye yanında fonların gözden geçirilmesi, bazılarının kapatılması gibi maddeler bulunduğu açıklanan reformlarda bunların da yer almadığı belirtiliyor.”

Sağlam, zaten var olan Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Finansal İstikrar Kurulu’na başkanlık konusunun da tartışmalı olduğunu, her iki kurula da Bakan Elvan’ın başkanlık etmesi planlanmışken, Cumhurbaşkanlığı’ndan dönen şeklinde Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlık etmesi yönünde değişiklik yapıldığının konuşulduğunu belirtti.

Erdal Sağlam, “Bilgi veren kaynaklar Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan giden metinlerin Cumhurbaşkanlığı’ndaki muhatabının Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğunu söylüyor. Erişah Hoca’nın son dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın ekonomi politikalarında belirleyici bir konuma geldiği, bakanlıktan gönderilen metinlerin kendisinden geçtiği konuşuluyor.” dedi.