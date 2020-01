Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 8 Eylül (DHA) - New York Brooklyn Federal Mahkemesi\'nde, ABD\'nin İran\'a uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla 1,5 yıldır tutuksuz olarak yargılanan Türk vatandaşı Erdal Kuyumcu 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kuyumcu\'ya ayrıca 7 bin dolar para cezası verdi. Mahkeme kararına göre Kuyumcu tahliye sonrasında üç yıl denetim altında olacak.



Türk sanatçı Kuyumcu, ABD\'nin İran\'a uyguladığı ambargoyu delip, Ohio\'dan satın aldığı, uzay ve havacılık sanayinde kullanılan kobalt metal tozu karışımını, Türkiye üzerinden satışına aracılık ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Erdal Kuyumcu, Türkiye\'de \"Oğlum Adam Olacak\", \"Koltuk Sevdası\", \"Duruşma\", \"Teresa\" gibi birçok dizi ve sinema filminde oynadı. Kuyumcu, ABD\'ye yerleştikten sonra da New York\'ta bazı dizi, sinema projelerinde yer aldı. Kuyumcu, \"Oyunun Adını Siz Koyun Biz Koyamadık\" tiyatro oyununda da rol aldı.



ZARRAB DAVASINDA ÖRNEK OLABİLİR



Erdal Kuyumcu davasının, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran\'a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD\'nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan işadamı Reza Zarrab davasına emsal olabileceği belirtildi. Rıza Zarrab da, hakkındaki öteki iddiaların yanı sıra İran ve İran kurumlarına yönelik olarak Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası\'nı (IEEPA) planlayarak çiğnediği suçlamaları ile ABD\'de tutuklu olarak yargılanıyor. 10 milyon doları peşin, gerisi de tahville ödenmek üzere 50 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmak için talepte bulunan Reza Zarrab hakkında 75 yıl hapis cezası isteniyor. Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın da aynı suçlamalarla tutuklu olarak New York\'ta yargılandığı dava dosyasına, geçtiğimiz günlerde eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani\'nin de adları girmişti.