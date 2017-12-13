Erdal Eren mezarı başında anıldı

12 Eylül Darbesi sonrası Milli Güvenlik Konseyi tarafından yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980 tarihinde 17 yaşında idam edilen Erdal Eren, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

BirGün'de yer alan habere göre, Karşıyaka Mezarlığı'nda bir araya gelenler, "Faşizme Ölüm, Halka Hürriyet” sloganı atarak, Erdal Eren'in posterleri eşliğinde kabrine kadar yürüdü.

Eren'in mezarı başında yaşamını yitiren diğer devrimciler için saygı duruşunda bulunuldu. Erdal Eren’in mezarı başında bir konuşma yapan Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, “Erdal Eren, Sinan Suner ve Ercan Koca sömürücü politikalara ve cuntaya karşı barış, demokrasi, özgürlük için birlikte mücadele etti. Onların verdiği mücadele hala güncelliğini koruyor. Bugün de darbe koşulları AKP şahsında devam ediyor. AKP iktidarı 12 Eylül'ü yarım bıraktığını tamamlamaya çalışıyor. Bugün yaşadığımız parlamenter demokrasi bile değildir" diye konuştu.

Anmada Emek Gençliği adına konuşan Ali Altun da, "Bugünün gençliği olarak 68 kuşağı gibi Filistin halkının ve tüm ezilen halkların yanındayız. Erdal'ın izinde sosyalizm mücadelesini yükselteceğiz. Erdal Eren sadece 17 yaşında idam edilen bir genç değil, yaşamını sosyalizm mücadelesi ile partisine adamış genç bir devrimcidir. Bizler de mücadelemizi işçi sınıfının kaderine bağlamalı, okullarımızda eşit ve parasız bir eğitim talebinin yükseltmeliyiz” dedi.

Erdal Eren'in mezarı başında son mektubu okundu.

Sinan Suner ve Ercan Koca'nın mezarı başında şiirler okunduktan sonra anma töreni sona erdi.