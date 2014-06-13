Erdal Beşikçioğlu: Uyuşturucu kullanmıyorum, kullanımına karşıyım

Ankara merkezli yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia eden oyuncu Erdal Beşikçioğlu bir açıklama yaptı. Beşikçioğlu açıklamasında, uyuşturucu kullanmadığını ve uyuşturucu kullanımına karşı olduğunu söyledi.

Erdal Beşikçioğlu, hakkında çıkan ‘uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı’ iddialarına yazılı bir yanıt verdi.

İşte Erdal Beşikçioğlu'nun açıklaması

12 Haziran 2014 tarihinde gerek yazılı basın gerekse ilgili basın kuruluşlarının internet haber sitelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında; “Gözaltına alındığım, uyuşturucu kullandığım” yönünde çeşitli haberler yer aldı.

Öncelikle belirtmeliyim ki : Gözaltına alınmadım…

İstanbul’da yeni sinema filmimim çekimleri sırasında telefonla -kamuoyuna duyurulmaması ve kamuoyuna kötü örnek teşkil etmemesi yönünde gizlilik hassasiyeti ile- Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, ifademe/bilgime başvurulmak üzere Ankara’ya davet edildim. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen herhangi biriyle görüşmem ve ilişkimin varlığı tarafıma isnat edilmediği gibi bu yönde bir suçlamaya da uğramadım. Çünkü uyuşturucu kullanmıyorum…

Basın organlarında hakkımda çıkan yanlış, yönlendirmeli ve sorumsuz yayınlar aleyhine gerekli cezai ve hukuki/ tazminat işlemlerinin yapılması yönünde karar aldım. Çünkü; yaşamım boyunca, Türkiye’de sanatçı olmanın zorluğu ve de sorumluluğunun bilincinde oldum. Aileme, çevreme ve topluma kötü örnek teşkil edecek, hiçbir davranışım olmadı.

Şahsımın ve ailemi küçük düşürecek, üzecek, itibarsızlaştırmaya yönelik bu türden yanlış, yönlendirmeli ve sorumsuz yayınların beni üzen bir diğer ve de en önemli yönü ise, bu yayınlardan etkilenebilecek bir tek kişinin dahi uyuşturucu gibi kötü bir alışkanlığa başlayabilme ihtimalidir.

Önemle tekrar belirtmek gerekirse, uyuşturucu kullanmıyorum, uyuşturucu bağımlısı değilim ve de uyuşturucu kullanımına karşıyım.

Kamuoyuna ve siz sayın basın mensuplarına saygılarımla bildiririm.