Erdal Atabek: Cumhuriyet davası arkadaşlarımızın değil, adaletin sınavıdır

Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu dün Şişli Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplandı. Danışma Kurulu Başkanı Erdal Atabek, cuma günü 'Cumhuriyet davası olduğunu hatırlatarak “Bu arkadaşlarımızın sınavı değildir. Onlar sınavlarını başarıyla verdiler. Bu adaletin sınavıdır” dedi.

Cumhuriyet Danışma Kurulu toplantısının açılışında konuşan Danışma Kurulu Başkanı Erdal Atabek, 9 Mart Cuma günü görülecek olan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Alatay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık’ın tutuklu olduğu davaya dikkat çekerek, “Bu haftanın sonunda adaletin bir sınavı olacak. Bu arkadaşlarımızın sınavı değildir. Onlar sınavlarını başarıyla verdiler. Bu adaletin sınavıdır, adalet bu sınavı verebilecek mi veremeyecek mi, onu da göreceğiz” dedi.

Cumuriyet'te yer alan habere göre Şişli Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Cumhuriyet Vakfı Danışma Kurulu üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Kurucu Başkanı ve CHP’nin eski parti meclisi (PM) üyesi Ercan Karakaş, gazeteci-siyasetçi Altan Öymen, anayasacı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, sanatçı Rutkay Aziz, eski CHP milletvekillerinden Güldal Mumcu ile Süleyman Çelebi, Cumhuriyet gazetesi Yazıişleri Müdürü Bülent Özdoğan, Şükran Soner, Ali Sirmen, Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart, Turhan Günay, Cumhuriyet agzetesi avukatları Bülent Utku, Tora Pekin, Fikret İlkiz, Cumhuriyet gazetesi yöneticisi Önder Çelik, Cumhuriyet gazetesi çalışanlarından Günseli Özaltay, Şenay Çalışkan ve Emre İper katıldı. Toplantı, Cumhuriyet gazetesinin tarihini anlatan belgesel gösteriminin ardından başladı.

"Doğruyu temsil ediyoruz"

Atabek, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç’in rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığını anımsatarak “Bu toplantı ülkemizin kritik döneminde bizim için son derece önemli bir buluşma ve yaptığımız çalışmaların bütünleştirilmesi anlamında büyük bir adım olarak düşünüyoruz. Yalnızca gazetemiz açısından değil, ülkemiz ve geleceğimiz açısından, Cumhuriyetin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir adımdır, buluşmadır. Bugün karşı karşıya kaldığımız tehditler hepimizin çok iyi bildiği ve yaşadığı bir dönemdir. Biz özgür akıl, özgür irade, insan ve emekten yanayız. Verdiğimiz mücadele budur. Sizlerin verdiği mücadele budur, bu mücadele hepimizin mücadelesidir, mücadelesi olacaktır. Halkta yaratılmış olan ‘değişmez’ algısını bizim her alanda ve anlamda değiştirmemiz gerekir. Bu bir algı operasyonudur. Haklı olan biziz, güçlü olan biziz, doğruyu temsil eden biziz. Bunu kazanmamız yalnız bizim değil, dünyanın da ilerleyeceği veya gerileceği adımdır. Bu adımı kazanacağız. Bunun için biriz.” Atabek’in konuşmasının ardından belediye başkanları, sendika temsilcileri ve siyasiler de söz alarak konuşmalar yaptı.