Ercüment Olgundeniz tutunamdı

Pekin Olimpiyatları'nda Atletizm oyunlarının ikinci gününde mücadele eden Ercüment Olgundeniz, ilk 12 sporcu arasına giremeyerek Pekin'e veda etti.

İlk hakkında 58.99'luk bir derece yapan Ercüment, ikinci atışında 60.83 ile daha iyi bir atış yaptı. Ancak, üçüncü ve son hakkında da istediği atışı yapamayan milli atlet, faul yaptı. 60.83'lük derecesiyle finale kalmayı başaramayan Ercüment, turnuvayı erken kapattı.



Milli atlet Ercüment Olgundeniz, bu sezon yaptığı 64.70'lik en iyi dereceyi tekrarlaması durumunda finalle kalma hakkını elde edecekti.