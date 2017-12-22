Erciyes'teki tesisler yılbaşı için şimdiden doldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - ERCİYES Kayak Merkezi\'nde yatırım yapan turizm işletmecileri yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Yılbaşı öncesi Erciyes dağındaki otel ve moteller ile günü birlik tesislerin rezervasyonları doldu.

Erciyes Kayak Merkezi\'nde turizm işletmeciliği yapan Mehmet Eğlencelioğlu, kayak sezonunun bu yıl erken başladığını belirterek, Erciyes\'te işlerin iyiye gittiğini ifade etti. Pistlerin Aralık ayının başında Erciyes\'e yağan kar ile hazır hale getirildiğini belirten Eğlencelioğlu, \"Burada tabi ki Erciyes A.Ş.\'nin yatırımları etkili oldu. Dolayısıyla önceki haftalarda hava şartlarının olumlu olması bütün pistlerimizi açma imkanı verdi. Bundan sonra da yağacak karla beraber pistlerimiz daha da güzelleşecek. Erciyes\'te yatırımcılar yavaş yavaş yerini almaya başladı. Yıldızlı otellerimizle birlikte Erciyes\'in 2018 yılına güzel bir giriş yapacağını düşünüyoruz. Turizmci arkadaşlar olarak son derece umutluyuz. Bu sene daha verimli geçeceğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi\'nde tüm olanakların bulunduğunu belirten turizmci Eğlencelioğlu, \"Kayak malzemeleri ile ilgili olarak da Tekir bölgesinde bulunamayacak hiç bir malzeme yok. Bütün ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde donanımlarımızı tamamladık. Yılbaşıyla birlikte tatilin biraz daha hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz. Genel olarak yılbaşı dönemlerinde otellerimizin bazıları yüzde yüz, bazıları ise yüzde 80 oranında dolmuş vaziyette. Sömestr tatilindeki doluluklar oldukça yüksek oranda. Bazı otellerimizde şuan bile yer kalmamış vaziyette. Dolayısıyla bu sene Kayseri\'nin kış turizminde önemli bir sıçrama yapacağını düşünüyoruz. Kayak malzemelerimiz bu sene 40 TL civarında olmaktadır. Herhangi bir zam yapılmadı. Bu sene kış turizminin yıldızı Erciyes olacak\" diye konuştu.

ERCİYES KAYAK MALZEMELERİNDE DE EN UCUZU

Erciyes\'te kayak antrenörlüğü yapan Gökçe Dinç ise, pistlerin hazır hale getirildiğini belirterek, kayak yapmayı düşünenlere Erciyes\'i önerdi. Dinç sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Erciyes olarak, kış turizminde sezonu ilk açan kayak merkeziyiz. Kar durumumuz gayet güzel. Kayak pistlerimiz ve liftlerimiz son derece iyi. Ben herkesi kayak yapmaya davet ediyorum. Kayak malzemeleri ve kayak eğitim ücretleri gayet makul. Burada ayrıca 6 tane ana pistimiz, 13 tane mekanik tesis var. Toplam 100 kilometre uzunluğunda pistimiz şu anda açık şekilde hizmet vermektedir.\"



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