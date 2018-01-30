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Erciyes'te, sömestir yoğunluğu

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde dolup, taştı

30 Ocak 2018 17:57

KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde dolup, taştı. Kayakseverler, mekanik tesislerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ve ögrenciler, kış turizm merkezi Erciyes\'e akın etti. Aşırı yoğunluğun yaşandığı Erciyes\'te kayakseverler, teleski, telesiyej ve gondola binmek için, Erciyes Dağı\'nın Tekir, Develi ve Hacılar Kapı istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Erciyes\'te kayak ve kızak satışı yapan esnafın da yoğunluktan memnun oldukları gözlendi.
Erciyes Dağı\'nda toplam 1600 yatak kapasiteli oteller ise, sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

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