Erciyes'te kayak severleri sevindiren kar yağışı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'deki Erciyes Kayak Merkezi\'nde dün gece etkili olan yağışı, kayak severleri sevindirdi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te dün gece başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Erciyes Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığı 130 santimi buldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü Erciyes’te Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kar yağışı ile pistlerde kar doluluk oranı yükseldi.



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