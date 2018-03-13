Erciyes'te kar üstünde bisiklet yarışı

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Kayak Merkezi\'nde bisiklet tutkunları karlı parkurda pedal çevirince, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen etkinlikte, 2 bin 200 metredeki Erciyes Kayak Merkezi\'nde bir araya gelen bisikletseverler, dağ bisikletleri ile yarıştı. 2 bin 800 metreden iniş yapan 12 bisikletçinin katıldığı yarışta, renkli görüntüler ortaya çıktı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, “Bu etkinliğin geçen sene ilkini düzenlemiştik. Bugün ise burada ikincisini yapıyoruz. Ülkemizin farklı illerinden gelen misafirlere, sporculara ve bisikletlilere bugün burada böyle bir ortam oluşturduk. Burada tabi ki yarışın ana hedefi birinci, ikinci, üçüncüden yani dereceden ziyade Erciyes’te farklı bir etkinlik oluşturmak ve karda bisiklet sürmenin o keyifli anını yaşamak ve yakalamak. Zira, çok zor faaliyet” dedi.

Yarışlarda birinci olan sporcuya 3 bin TL para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

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