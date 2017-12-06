Erciyes'te kar kalınlığı 60 santime ulaştı

KAYSERİ, (DHA)- KIŞ sporları ve turizm merkezi Erciyes Dağı\'nda dün gece başlayan yağışla birlikte kar kalınlığı 60 santimin üstüne çıktı. Kentteki Talas, Hisarcık, Erkilet, İldem gibi yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kayseri ve çevresinde dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı kent merkezinde gece eksi 5 gündüz ise en yüksek 2 derece oldu. Erciyes Dağı\'nda en düşük hava sıcaklığı dün gece eksi 10 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı nedeniyle Bölge ve Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri araç sürücülerini kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Kayseri- Kahramanmaraş, Kayseri- Sivas ve Kayseri- Malatya karayolunda seyreden araçların buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Erciyes Dağı\'nda ise, gece boyu devam eden ve gündüzde atıştıran kar yağışı nedeniyle 2 bin 200 metrede Oteller Bölgesi olarak bilinen Tekir Yaylası\'nda kar kalınlığı 60 santimetrenin üstüne çıktı.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kayseri- Erciyes- Develi, karayolu sürekli açık tutulurken, araç sürücülerinin kar lastiksiz ve zincirsiz bu güzergahta trafiğe çıkmaması istendi. Sabah saatlerinde sis görülen Erciyes dağında Tekir Kapı, Develi Kapı, Hacılar Kapı\'daki mekanik tesislerin tümü çalıştırıldı. Pistler ise kaya severlere açıldı. Erciyes A.Ş., yetkilileri, dağda kar yağışının cuma gününe kadar süreceğini, hafta sonu pırıl pırıl bir havanın kayak severleri beklediğini ifade etti.



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