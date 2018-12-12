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Erciyes'te kar kalınlığı 25 santime ulaştı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Dağı'nda kar kalınlığı öğle saatlerinde 25 santimetreye kadar ulaştı

12 Aralık 2018 18:22

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Dağı\'nda kar kalınlığı öğle saatlerinde 25 santimetreye kadar ulaştı.
Kayseri kent merkezinde sabaha karşı başlayan kar yağışı zeminde tutmadı. 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı\'nda kar  kalınlığı ise öğle saatlerinde 25 santimetreye kadar ulaştı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, suni kar makinelerinin de çalıştırılmasıyla birlikte hafta sonu 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası\'nda yeni kayak sezonunu açabileceklerini söyledi. Meteroloji Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı illerden Nevşehir ve Kırşehir\'de ise kar kalınlığı 5-6  santimetreyi buldu.

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