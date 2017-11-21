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Erciyes'te kar kalınlığı 20 santime ulaştı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, Erciyes Dağı'nda yağış kara dönüştü

21 Kasım 2017 17:53

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, Erciyes Dağı\'nda yağış kara dönüştü. Bölgede kar kalınlığı 20 santime ulaştı.
Erciyes Dağı\'nda, Tekir Yaylası olarak bilinen 2 bin 150 metredeki oteller bölgesinde kar kalınlığı sabah 15 santim, ögleden sonra ise 20 santime ulaştı. Karla karışık yağmurun etkili olduğu kent merkezinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 2 dereceye, gündüs ise eksi 8 dereceye kadar düştü. Trafik ekipleri, Kayseri-Erciyes-Develi karayolunda güvenlik önlemi alıp, kar lastiği olmayan veya zirciri bulunmayan araçların geçişine izin vermedi.
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