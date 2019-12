Erciyesspor evinde kazanır

Futbolcafe.com uzmanlarından TFF2 ve Bank Asya uzmanı Güney Kanat'ın değerlendirdiği maçlara bakmadan kupon hazırlamayın... İşte Güney Kanat'ın Tempo24 için seçtiği maçlar





311 Erciyesspor - Orduspor ( 1 ) 1.65



Misafir ekip Orduspor'da eksikler can sıkıyor. Özellikle takımın en etkili oyuncularından Rıdvan Koçak ve Jerry'nin olmayışı savunmayı çok büyük anlamda sıkıntıya sokuyor. Erciyesspor ise artık son maçlarını oynuyor diyebiliriz. Bu maçlar yaşayacakları olası bir puan kaybı ile bu sezona veda edeceklerdir diye düşünüyorum. Ev sahibi takımta Kenan , Evren ve Bikoko gibi yıldızlar bulunduğu sürece ve takım oyununu sahaya iyi yansıttığı sürece herhangi bir tehlike göremiyorum. Maçın Kadir Has Stadyumunda oynanmasıda ayrıca bir şans. Ben ev sahibi takımı şanslı görüyorum.



312 Giresunspor - Güngören Bld ( 1 ) 1.55



Güngören Belediyespor için ne söylediysem hepsi hemen hemen aynı geçerli. Bu takım küme düşer kimsede bunu engelleyemez. Şu an gidişatta öyle gözüküyor. Giresunspor ise evinde resmen bir final maçı oynuyor. Bu maçı kazanırlarsa çok büyük avantaj elde etmiş olacaklar. Bana göre kolay bir maç olması beklediğim bu mücadelede ev sahibi takım tüm kozlarını kullanacaktır. Kupon tamamlamak için gayet ideal bir karşılaşma.



321 Darıca Gençler - Gaziosmanpaşa ( 2 ) 2.00



Gaziosmanpaşaspor oynadığı futbol ile dikkat çeken bir takım. Özellikle son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladılar. Bu ligin son haftalarda en iyi çıkış yapan takımı desek tam yeri olur heralde. Darıca Gençlerbirliği ise küme düşmesi büyük ölçüde kesinleşen ekiplerden bir tanesi. Kurtulmak için herhangi bir umut yok. Misafir ekip küme düşmeme mücadelesi veriyor iken küme düşmesi büyük ölçüde kesinleşmiş olan rakibini devirecektir.



322 Sarıyer - Gebzespor ( 1 ) 1.70



Sarıyerspor son haftalarda benim beğendiğim takımlardan bir tanesi. Gebzespor ise aldığı puanlar ile rahatlamış durumda. Ev sahibi takım son haftalarda gerçekten çok iyi çıkışa geçti. Özellikle son dakikalarda buldukları goller ile çok puan topladılar. Herkesin zor geçmesi beklediği bir karşılaşmada ben ev sahibi takımın rahat kazanacağını düşünüyorum.



330 İskenderun DÇ - Ş.Urfa ( 1 ) 1.90



İskenderun DÇ kendi evinde bu tür zor maçlara öyle motive oluyor ki anlatamam. Özellikle de bu tür haftalarda ve bu tür rakiplere karşı puan kaybetmeye tahammülü bulunmuyor iken puan kaybettiğine hiç rastmadım. Urfaspor ise deplasmanlar da etkisiz olan bir takım. Ev sahibi takım zorlu maçlarda ciddi primler alarak ilerleyen bir ekip. Ben ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyorum.



330 Mardinspor - Gaskispor ( 1 ) 1.70



Gaskispor çok genç bir ekip. Belki sezon başından beri aynı kadro ile çalışsaydı şuan ki konumları çok daha farklı olurdu. Ev sahibi takım Mardinspor ise tüm zorluklara rağmen aldığı puanlar ile ayakta tutunmayı başarıyor. ÖZellikle de kendi evinde iyi maçlar çıkartıyorlar. Şimdi de küme düşmeme yolunda çok ciddi bir karşılaşma ile karşı karşıya kaldılar. Bu maçı kazanırlarsa büyük ihtimalle küme de kalabilirler. Bu sefer Gaski ateşe atılmış olur. İki takım içinde bir final maçı. Fakat ben Mardinspor'un kendi evinde kolay kolay pes edeceğini sanmıyorum.





*futbolcafe.com katkılarıyla hazırlanmıştır