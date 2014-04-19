Kayseri Erciyesspor 0 - Trabzonspor 5

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış mücadelesinde Kayseri Erciyesspor, Trabzonspor’u konuk etti. Maçın hakemliğini Hüseyin Göçek üstlendi.

Trabzonspor maça hızlı başladı. Paulo Enrique 5. dakikdaki golü ile takımını 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor’un ikinci golünü Yusuf Erdoğan 28. dakikada attı. Yusuf 39. dakikada kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Ve Trabzonspor’un dördüncü golü 62. dakikada Olcan Adin’den geldi. Maçın son golü Soner Aydoğdu’dan 90+1’de geldi. Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor’u 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

90'+1'G O L - Soner Aydoğdu takımı adına golü attı.

Dk. 88: Olcan uzaktan vurdu kaleci Gökhan kornere çeldi.

Dk. 84: Trabzonspor kontradan bulduğu atakta güzel geldi. Henrique vurdu savunmaya çarpan top karnere çıktı.

Dk. 81: Yiğit Gökoğlan uzaktan çok güzel vurdu, Onur'dan da güzel bir cevap geldi... Korner...

Dk. 80: Zeki defansın arkasına derinlemesine bir pas attı, Soner topla buluştu şutunu attı fakat az farkla top yandan dışarı gitti.

GOL Dk. 62: Henrique topu güzel sürdü, boş olan Olcan'ı gördü ve Olcan da golü attı.

Dk. 58: Kayseri Erciyesspor'da İbricic sarı kart görüyor.

İkinci yarı başladı.

Göçek ilk yarıyı bitiriyor.

GOL Dk. 39: Henrique soldan çok iyi topu sürdü. Ceza sahası içine girdiğinde ortaladı ve Yusuf kendisinin 2. takımının 3. golünü atıyor.

Dk. 36: Zeki'nin uzaktan sert vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

Dk. 34: Yusuf soldan ortaladı, Olcan topa yetişemedi.

Dk. 31: Erciyesspor pozisyonlar üretmeye başladığı dakikalar... Edinho vurdu top direğin yanından dışarı gitti.

Dk. 30: Traore 2 kişiyi çalımladı, şutunda Onur Kıvrak kornere çeldi.

GOL Dk. 28: Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldı, düzgün vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara yolluyor.

Dk. 25: Adrian Henrique ve Olcan'ın güzel paslaşması sonucunda Olcan kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat Gökhan başarılı bir hamle yaptı.

Dk. 14: Trabzonspor'da Caner yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

GOL Dk. 5: Yusuf'un sağdan yaptığı ortada Henrique kafayı vuruyor ve Trabzonspor ilk pozisyonunda golü buluyor.

Ve Hüseyin Göçek maçı başlatan düdüğü çalıyor.





İlk 11'LER

KAYSERİ ERCİYESSPOR: Gökhan, Cenk, Diakhate, Mangane, Ekrem, Murat, Cem Can, Azofeifa, Traore, Ibricic, Edinho

TRABZONSPOR: Onur, Bosingwa, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Bourceanu, Zeki, Yusuf, Olcan, Adrian, Henrique

Kayseri'de 285 passolig bileti satılınca tribünler boş kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu sezonki Passolig uygulaması, karşılaşmayı izlemek isteyen mavi siyahlı taraftar ile kapı görevlileri arasında zaman zaman tartışmalara yol açtı. Kayseri Erciyesspor- Trabzonspor maçını Passolig kartı bulunan 285 kişi izledi. Ancak, Erciyesspor'un kombine biletli 2 bine yakın taraftarı ile 32 bin kişilik Kadir Has Stadı'nın büyük bölümü boş kaldı. Erciyesspor daha önce kendi evinde oynadığı Elazığspor maçını yaklaşık 20 bin kişi izlemişti.



-Trabzonspor'da Malouda, Zokora, Colman Kayseri deplasmanına kadro dışı bırakıldığı için getirilmedi. Savunma oyuncusu Aykut'da kırmızı kart cezalısı. Kayseri Erciyesspor'da ise, Trabzonspor'un eski oyuncularından Yasin Öztekin kırmızı kart cezalısı olduğu için eski takımına karşı oynayamadı.



- Trabzonspor'un alt yapısı ve 1461 Trabzon takımında oynayan Caner Osmanpaşaoglu'da bu sezon direkt olarak Aykut'un yerine forma giydi.



- Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu yöneticileri, Erciyesspor başkanı Ziya Eren mantı yemeye götürdü.



-Trabzonsporlu yöneticiler, Erciyesspor'un bordo mavili takım seyircisi için tahsis ettiği bin 200 kişilik tribüne, küfür ve hakaret edici tezahürat yapmamaları için uyarıcı iki pankart astı



-Kayseri Erciyesspor- Trabzonspor maçını Passolig kartı bulunan 285 kişi izledi. Ancak, Erciyesspor'un kombine biletli bine yakın taraftarı ile 32 bin kişilik stadın büyük bölümü boş kaldı. Erciyesspor daha önce kendi evinde oynadığı Elazığspor maçını yaklaşık 20 bin kişi izlemişti.



- Erciyesspor'un orkestrası maraton tribününde yerini aldı. Çaldığı marş ve şarkılarla taraftarı coşturdu.