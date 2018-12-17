Erciyes'e sezonun ilk haftasında 30 bin ziyaretçi   

KAYSERİ, (DHA)- KIŞ turizminin gözde merkezlerinden Erciyes’i, yeni kayak sezonunun ilk haftasında 30 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, son teknoloji tesisler, ulaşım imkanları, uluslararası standartlarda pistler, modern sosyal ve konaklama tesisleri ile yeni sezona başladı. Suni karlama ünitelerinin katkılarıyla start alan sezonda kayakseverler Erciyes\'te sezonun ilk kayağını yaptı. Hafta sonunu fırsat bilen 7’den 70’e binlerce ziyaretçi Erciyes’teki tesisleri kullanarak farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Birçok kişi de Erciyes’teki sosyal tesislerden yararlanarak ve piknik yaparak güzel bir hafta sonu geçirdi.

Sezonun açıldığı ilk günde yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Kayseri Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, \"Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Dağı’na yapmış olduğu yatırımları yeni bir dönemine daha idrak etmek üzere aylar boyu çalışıyoruz. Yaz mevsimi boyunca gayret ettik ve sahamızda pistler, mekanik tesisler, suni karlama üniteleri ve sosyal alanlar bazında 2018/2019 kış mevsimi için hazır hale getirdik. Çok şükür aylardır bu günleri bekliyorduk. Genel itibarla Erciyes’te Aralık\'ın ilk haftasın da açtığımız kayak sezonumuz yine kayak severlere, snowboardçulara kış ve dağ turizmini kendi hayatlarında bir model olarak benimsemiş vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. 14 Aralık 2018 Cuma günü itibari ile pistlerimizi kayakçılarımıza açtık. Şu anda ana pistlerimiz yurt içi ve yurt dışından gelen tüm misafirlerimize hazır hale getirilmiş durumda. Sezonu açtığımız ilk hafta cumartesi ve pazar günü çok yoğun bir ilgi yaşadık. Yaklaşık 30 bin kişi gerek kayak yapmaya gerek kızak yapmak, gerekse Erciyes Dağı’nda farklı bir atmosferde farklı bir heyecan yaşamak için Erciyes Kayak Merkezi’ni tercih ettiler\" diye konuştu.



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