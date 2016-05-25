Erciyes Üniversitesi'nde Roboski anmasına katılan 21 öğrencinin okuldan uzaklaştırılmaları talep ediliyor!

Kayseri Erciyes Üniversitesi Roboski Katliamı anmasına katılan 21 üniversite öğrencisi Nisan ayından bu yana okula alınmıyor. Öğrencilerin 2 dönem okuldan uzaklaştırılmaları talep ediliyor.

Kayseri HDP binası önünde, Roboski Katliamı anmasına katılan Erciyes Üniversitesi’nde okuyan 21 öğrencinin okuldan uzaklaştırılmaları isteniyor. Başka bir davadan gözaltına alınan öğrencilerle dosyaları birleştirilen 21 öğrenci hakkında mahkeme tarafından ‘slogan atma’ cezası dışında herhangi bir mahkûmiyet verilmese de okul yönetimi öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmaları için Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) başvuruda bulundu.

“Okul dışında faaliyetten soruşturma açıldı”

Hakkında soruşturma açılan ve okuldan uzaklaştırılması istenen üniversite öğrencisi E.S.İ konuyla ilgili Haberdar’dan Volkan Koç’a konuşan şunları söyledi:

“28 Aralık 2015’te Roboski Katliamı anmasına katıldık. Okul içerisinde değil, HDP binası önünde yaptık anmayı. Okul dışında bir faaliyette bulunduk. Yaklaşık 1,5 ay sonra bizi emniyet ifadeye çağırdı. Gözaltına alınmadık ama. O dönemde gençlik yapılanmasına operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Roboski Katliamı anmasına katılanlar da vardı. Ondan sonra bizim dosyamızla diğer dosyayı birleştirdiler. Bize dava 27 Şubat’ta açılmıştı. 30 Mart’ta da ilk duruşma oldu. 12 Nisan’a ertelendi. 2 kişi tutuklandı. Diğer herkes slogan atmaktan ceza aldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. 2 gün sonra okula almadılar bizi. Bize bir olaydan dolayı ceza almışsınız. Biz siz bu yüzden okula almıyoruz dediler. 22 Nisan’da da tebliğ ettiler. ‘Terör örgütü’ propagandasından dolayı okula alınmadığımız belirtildi. İşin ilginç yanı ise okul bize 5 Şubat’ta soruşturma başlatmış.”

2 dönem uzaklaştırılmaları isteniyor

Roboski Katliamı anmasına katıldıkları için haklarında soruşturma başlatılan öğrenciler, mahkeme tarafından herhangi bir mahkûmiyet cezası almamalarına rağmen Kayseri Erciyes Üniversitesi Soruşturma Koordinatörlüğü, YÖK’ten 21 öğrencinin 2 dönem okuldan uzaklaştırılmalarını talep etti.