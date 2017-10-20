Erciyes Koleji'nden Türk Büyükleri Turnuvası

KAYSERİ, (DHA)- ERCİYES Koleji İlkokulu\'nda sınıflararası düzenlenen geleneksel Türk Büyükleri Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi.

Erciyes Koleji, çocuklarımızın birlik beraberlik içinde hareket etmelerini sağlamak ve kazanma kaybetme duygularını geliştirmek amacıyla ilkokulda sınıflararası futbol turnuvası düzenledi. İlkokul 2 ve 3\'üncü sınıfların katılımıyla \'Geleneksel Türk Büyükleri\' adı altında düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada öğrenciler mücadele ederken aileleri de izleyici olarak çocuklarına destek oldu. Müsabakalarda centilmenliğin öne çıktığı görüldü. Turnuva sonrası Erciyes Koleji İlkokul Müdürü Ali Baykal, turnuvada başarılı olan takımlara kupalarını öğrencilere ise madalyalarını verdi. Madalya töreni sonrası öğrenciler futbolun üç büyükleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Kayserispor formalarıyla birlik beraberlik fotoğrafı verdi.