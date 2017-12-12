Erciyes kayak merkezinin tanıtım filmi çekildi

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ve kış sporları ve turizm merkezi Erciyes Dağı\'nın yönetim sorumluluğunu taşıyan Erciyes A.Ş. tarafından, dağın çok özel görüntüleri film olarak çekildi.

Kayak pistleri, karlama üniteleri, mekanik tesisler, Tekir, Develi ve Hacılar Kapı\'daki teleski ve telesiyejler, 4 uluslararası (FİS) kayak pisti, kızak pisti, otel, motel ve günübirlik tesisler, günü birlik kayak malzemeleri kiralama ofislerinin de yer aldığı Türkçe ve İngilizce seslendirilen filmde, Erciyes Dağı\'ndaki toz karın kalitesi ve 60 kilometreyi bulan kayak güzergahına vurgu yapılıyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngi, şöyle dedi:

\"Erciyesimiz, uluslararası kayak şampiyonaları ve Büyükşehir Belediyemizin tanıtım atağı ile kış sporları ve turizm merkezi olarak gündeme geldi. Bunun sonucunda bu sezon Rus, Ukraynalı ve Arap turist bekliyoruz. Bununla da yetinmeyip, hazırlattığımız filmi, yabancı elçiliklere, tur operatörlerine, her ülkedeki en gözde turistik otellere, yerli ve yabancı medya kuruluşlarına gönderdik. Erciyes\'in tanıtımında umarım ki bu film önemli bir rol oynayacak.\'\'



FOTOĞRAFLI