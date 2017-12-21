Erciyes Kayak Merkezi, Avrupa Kar Voleybol Şampiyonası'na 2'nci kez evsahipliği yapacak

KAYSERİ,(DHA) - ERCİYES Kayak Merkezi, \'Kar Voleybolu\' turnuvasına tekrar ev sahipliği yapacak. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 2018 Kar Voleybolu Avrupa Kupası Türkiye\'nin en yüksek zirvelerinden biri olan Erciyes Dağı’nda start alacak.

Dünyada ilk olarak 2008’den itibaren oynanmaya başlanan \'Kar Voleybolu\', Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk defa 2015 yılından itibaren ulusal ve Uluslararası kategoriye alındı. Dünya\'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek 2018 Avrupa Kar Voleybolu Kupası, 12-14 Ocak 2018 tarihlerinde Türkiye\'de ikinci kez yine Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle \'Global Kış Sporları Merkezi\' konumuna gelen Erciyes, Uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapıp, dünyadaki kayak merkezleri arasında popülaritesini artırmaya devam ediyor. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Avrupa Kar Voleybolu Kupası etkinliğini, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kayseri Erciyes A.Ş. iş birliği ile yürütülecek. Avrupa Kar Voleybolu Turnuvası, sporun yanı sıra ekstra eğlenceler ve şovlarla renklenirken, gelen misafirler için keyifli bir hafta sonu aktivitesine de dönüşecek. Erciyes\'e gelecek olan yerli yabancı oyuncular ve ziyaretçiler, Kayseri\'nin mahalli lezzetleriyle de Türk mutfağının tadını çıkarma fırsatı bulacaklar.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes\'i sportif ve sosyal faaliyetlerle sürekli gündemde tutmaya çalıştıklarını belirterek, \'\'Ülke olarak sahip çıktığımız, Kar Voleybolu Avrupa Kupası\'nı 2017 yılında ilk defa Erciyes\'te gerçekleştirmiştik. Kupayı geçen kış sezonunda başarılı bir şekilde tamamladık. Elde ettiğimiz bu organizasyonel başarı otoriterler tarafından tam not aldı ve ülke çapında çok dikkat çekici ve yenilikçi bir organizasyon oldu. Avrupa spor camiası tarafından da yakından takip edilen turnuva, gözleri Erciyes Kış Sporları Merkezi’ne çevirdi. Dünya’da üçüncüsü düzenlenecek olan müsabakaların Türkiye\'de de ikinci kez federasyon tarafından yine Erciyes\'e verilmesi bizi onurlandırdı. Netice itibari ile kış sporları merkezi olarak karla yapılabilecek tüm aktiviteleri dağımızda yapmaya gayret ediyoruz. Ülkemize ve Erciyes\'e yeni bir spor dalı daha kazandırmış olduk. Kış sporlarının gelişmesi adına güzel şeyler yapıyoruz. Bizim hedefimiz bu işleri sadece bir kere yapıp bırakmak değil, Erciyes\'te bu faaliyetleri sürekli hale getirip gelenekselleştirmek ve Erciyes\'i Uluslararası ölçekte global bir marka yapmak\" dedi.

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