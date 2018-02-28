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Spor

Erciyes, Dünya Snowboard Şampiyonası'na hazır

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)- Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından dünyanın en prestijli kış turizmi merkezlerinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli snowboard yarışı olan FIS Snowboard World Cup, 3 Mart'ta, 3'üncü kez Erciyes'te düzenlenecek

28 Şubat 2018 13:51

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)-

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından dünyanın en prestijli kış turizmi merkezlerinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli snowboard yarışı olan FIS Snowboard World Cup, 3 Mart\'ta, 3\'üncü kez Erciyes\'te düzenlenecek. 
Şampiyonaya organizasyon komitesi üyeleri Develikapı\'daki pistte inceleme yaparak, mevcut karın, kayakçılar için mükemmel olduğunu söyledi. Bu arada, kupaya katılacak 17 ülkeden 98 sporcu, kafileler halinde Erciyes\'e gelmeye başladı.
Türkiye Kayak Federasyonu destekleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından hayata geçirilen mega organizasyonda Erciyes Dağı\'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir yaylasında bulunan pist, mevcut karların yanı sıra karlama üniteleri ve kar araçlarıyla ezilerek, buzlandırıldı. 
Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, şampiyona ile hazırlıkları 4 aydan bu yana yürüttüklerini, 3\'üncü kez düzenlenen şampiyona konusunda tecrübe sahibi olduklarını söyledi. Cıngı, \'\'Erciyes\'imizi uluslararası anlamda tanıtımına katkı yapacak. Sadece 3 milyar insanın canlı olarak izleyeceği, kış olimpiyatlarından sonra en büyük organizasyon olan Snowboard Dünya Kupası için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Son yağışlar ve havanın soğuması da olumlu bir etken oldu. Kayakçıların daha iyi yarışabilmesi için, Develikapı\'daki pist sürekli suni kar makinalarında takviye edilerek buzlandırılıyor. Uluslararası Kayak Federasyonu yetkilileri ve organizasyon komitesi üyeleri hazırlıklara tam not verdi. Yarışacak ülkelerin kafileleri de Erciyes\'e gelmeye başladı. Ülkemizin ve Erciyes\'in tanıtımı açısından önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluyuz\'\' dedi.
\'FİS Snowboard Dünya Kupası\' tanıtım toplantısı yarın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Playmaker Ajans Başkanı Kerem Mutlu\'nun  katılımıyla Magna Apex\'te gerçekleştirilecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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