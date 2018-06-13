Erciyes, doluyla beyaza büründü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ ve çevresindeki sağanak, 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı\'nda doluya dönüştü. Dağın birçok yeri, şiddetli dolu nedeniyle kar yağmış gibi beyaza büründü.

Kayseri\'de öğle saatlerinde başlayan mevzi sağanak, Erciyes Dağı\'nda şiddetli doluya dönüştü. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrası zirveden Şeytan Deresi\'ne kadar olan derin vadilerde beyazlıklar oluştu. Erciyes\'e uzaktan bakan vatandaşlar, \"Haziran ayının ortasında dağa kar yağmış\" yorumunu yaptı.



FOTOĞRAFLI