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Erciyes Dağı'nda kostümlü soğuk su havuzuna atlama yarışması

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - HER yıl kış sporlarıyla kostümlü eğlenceyi buluşturan bir içecek firması, hazırladığı programla  Erciyes Dağı'nın Tekir Yaylası Develikapı da adrenalin tutkunlarını buluşturdu

17 Şubat 2018 20:29

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - HER yıl kış sporlarıyla kostümlü eğlenceyi buluşturan bir içecek firması, hazırladığı programla  Erciyes Dağı\'nın Tekir Yaylası Develikapı da adrenalin tutkunlarını buluşturdu. 30 takım, buz gibi su dolu havuza atladı.
Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla Erciyes Kayak Merkezi\'nde, yarışmacılar, su dolu havuza 150 metre  uzaklıktaki rampadan ayaklarındaki kayak ve kızaklarla kayıp atladı. Genç kız ve erkeklerden oluşan 30 takım, kostümleri ve şovlarıyla jüriyi etkileyip puan toplamaya çalıştı. Yarışmacılar, kendilerini izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Kostüm seçimi, atlayış performansı ve seyircinin tepkisi jürinin puanlarını belirledi. Soğukta üşüyen yarışmacılar. daha sonra verilen partide ısınarak eğlenceyi sürdürdü.

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