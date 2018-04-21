T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erciyes Dağı'na kar yağdı (2)- Yeniden

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, kentte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü

21 Nisan 2018 12:08

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Erciyes Dağı\'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, kentte hava sıcaklığı 10 derece birden düştü. Meteoroloji yetkilileri, zirai don uyarısında bulundu.
Kayseri ve çevresinde dün gece sağanak etkili olurken, 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı\'na ise kar yağdı. Kar yağışı, zirveden, 2 bin 200 metredeki oteller bölgesine kadar olan alanda etkili oldu. Kar kalınlığı, yaklaşık 10 santim artarken, kent merkezinde hava sıcaklığı ise 19 dereceden 9 dereceye düştü. Hava sıcaklığındaki ani düşüş nedeniyle kentte kaloriferler yeniden yandı.
Meteoroji 7 Bölge Müdürlüğü yetkililerin çiftçileri ve bağcılıkla uğraşanları zirai dona karşı uyardı, önlem almalarını istedi. 
Kayseri ve çevresinde sağanağın öğle saatlerine kadar devam edeceği ve sonrasında havanın açacağı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİ Erciyes DağıMeteorolojiKayseriErciyes DağıKarHavaMeteorojiBölge Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24