Erciyes Dağı beyaza büründü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ ve çevresinde dün gece başlayan kar yağışı, Erciyes Dağı\'nda da aralıklarla etkili oldu. Beyaza bürünen kayak merkezindeki kar kalınlığı 15 santime ulaştı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle dün gece başlayan kar, Erciyes\'te etkili oldu. Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolları tuzladı.

Kayak Merkezi\'nde kayak antrenörlüğü yapan Veysel Değirmenci ise karın sevincini yaşadıklarını belirterek, sezon açılışının yaklaşması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Kent merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu.



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