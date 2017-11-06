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Erciyes beyaza büründü

KAYSERİ, (DHA)- SOĞUK havanın etkili olduğu Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi, yağan karla beyaza büründü

06 Kasım 2017 17:07

KAYSERİ, (DHA)- SOĞUK havanın etkili olduğu Kayseri\'de, Erciyes Kayak Merkezi, yağan karla beyaza büründü.
Kayseri\'de hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle kent merkezine yağmur, 2 bin 150 metredeki  Tekir Yaylası\'nda bulunan Erciyes Kayak Merkezi\'ne ise kar yağdı. Beyaza bürünen Kayak Merkezi\'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kar yağışından dolayı mutlu olduklarını belirterek, aralık ayının başından itibaren bir aksilik olmazsa sezonun açılacağını belirtti. Cıngı, 2017-18 sezonunun iyi geçmesini umut ettiklerini ifade etti.

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